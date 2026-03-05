Baran: बुजुर्ग ने गोवंश से किया दुष्कर्म, बजरंग दल ग्रुप में वीडियो पहुंचते ही मचा हड़कंप, बुलाना पड़ा भारी पुलिस जाप्ता

जिसने उसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप में सेण्ड कर देने के बाद किशनगंज से करीब 70-80 कार्यकर्ता रात को ही आंकेड़ा गांव पहुंच गए। लेकिन इससे पूर्व ही पुलिस को सूचना मिल जाने के कारण बारां से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी मय जाब्ते के साथ आंकेड़ा गांव पहुंच गए। जहां पर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर ले आए साथ ही वहां मौजूद लोगो से समझाइश की।