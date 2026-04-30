Jhalawar ACB Action: 50000 रुपए रिश्वत लेते सहायक कर्मचारी और दलाल गिरफ्तार, पट्टा बनाने के लिए मांगे थे पैसे

पुलिस के अनुसार एक पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि टेंट का किराया लेने गए युवक और उसके परिजनों के साथ दूसरे पक्ष की महिला और उसकी पुत्री ने मारपीट की।वहीं दूसरी ओर, दूसरे पक्ष ने भी थाने में रिपोर्ट देकर आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया और उसके साथ मारपीट कर मंगलसूत्र सहित अन्य सामान छीन लिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।