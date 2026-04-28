Sirohi News: ACB ने रास्ते में रोकी कार, बैग खोलते ही उड़ गए होश



ACB से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस के पर्यवेक्षण में की गई। टीम ने सिरोही में आकस्मिक चेकिंग के दौरान श्रम कल्याण अधिकारी हर्षदीप सिंह गिल की अनुबंधित कार को रोका, जो आबूरोड़ से जिला मुख्यालय की ओर आ रही थी। कार में उनके साथ विभाग के कनिष्ठ सहायक विकास कुमार भी मौजूद थे।