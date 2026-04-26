Rajasthan: कांडला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ड्राइवर के गले से लोहे का सरिया आर-पार, केबिन में ही हुई मौत

हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। दूर-दूर तक वाहनों की कतारें लग गई। सूचना पर पहुंची अनादरा पुलिस ने वाहनों को हटवाकर स्थिति को संभाला और जाम खुलवाया। हेड कांस्टेबल विरेन्द्र सिंह डुडी मय जाब्ता ने जाम खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि अभी तक मृतक और घायल की शिनाख्त नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर तमिलनाडु क्षेत्र का बताया जा रहा है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।