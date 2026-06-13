जयपुर ATS अधिकारी बताकर दो युवकों का गेस्ट हाउस से अपहरण, 98 लाख की मांगी फिरौती

शिकायतकर्ता सिरोही जिले के बरलूट थाना क्षेत्र के मंडवारिया निवासी झालाराम ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह 10 जून की रात करीब 9 बजे माउंट आबू के एक गेस्ट हाउस में रुका था। 11 जून की सुबह करीब 3 बजे 5-6 लोग वहां आए और खुद को 'जयपुर एटीएस का अधिकारी बताया। बदमाशों ने झालाराम और उसके साथ मौजूद चिमन भाई को जबरन वहां से उठा लिया। झालाराम के अनुसार, अपहरणकर्ताओं ने वीडियो कॉल के जरिए सिरोही जिले के ही निवासी किसी खुशवंत रावल और राजू भाई रावल को दिखाया, जिनसे वे पहचान करवा रहे थे।