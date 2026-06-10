सिरोही में भीषण सड़क हादसा : खचाखच सवारियों से भरी जीप पलटी, 20 से अधिक लोग घायल

जानकारी के अनुसार हादसा रात करीब 9:30 बजे हुआ। जीप में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे और वह पिंडवाड़ा क्षेत्र की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक मोटरसाइकिल से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और जीप सड़क किनारे पलट गई। पलटते ही वाहन में सवार लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कई यात्री जीप के नीचे दब गए, जिससे मौके पर हाहाकार मच गया।