Sirohi News: बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर लूट, 24 घंटे के भीतर 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार घटना 7 जून रात की है। एक बुजुर्ग किसान अपने खेत में कृषि कार्य पूरा करने के बाद पास ही स्थित खाट पर सो रहा था। खेत एक होटल के समीप स्थित है। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंचे और सो रहे बुजुर्ग को निशाना बनाया। आरोपियों में से एक ने बुजुर्ग के पैर पकड़ लिए, जबकि दूसरे ने उनके कान में पहनी सोने की मुरकी तोड़कर निकाल ली। जब बुजुर्ग ने विरोध करने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए।