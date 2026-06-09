Jaisalmer Murder : जैसलमेर में अपहरण के बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, गम्भीर हालत में सड़क पर फेंक गए बदमाश

जानकारी के अनुसार दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने बाइक पर बैठे युवक और उसके साथी को टक्कर मार दी। फिर दोनों का अपहरण कर कैंपर गाड़ी में ले गए। उनमें से एक को आगे जाकर वाहन से नीचे उतार दिया, जबकि दूसरे के साथ चलती गाड़ी में लात-घूंसों और डंडों से मारपीट की गई। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश युवक को गाड़ी से फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिले के खुहड़ी थाना इलाके का यह मामला अपराह्न करीब 3 बजे का है। मृतक की पहचान महावीर सिंह (22) पुत्र गोरधन सिंह निवासी म्याजलार के रूप में हुई है।