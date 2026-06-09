सिरोही जिले के लोगों के लिए खुशखबरी : 80 लाख की पेयजल योजनाएं स्वीकृत, मिलेगा साफ पानी

स्वीकृत कार्यों में केसरपुरा गांव में पुरानी और दूषित हो चुकी पाइपलाइन को बदलने का कार्य शामिल है। इस परियोजना पर 9.34 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे क्षेत्र के लोगों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। वहीं बड़गांव क्षेत्र में जवाई नदी पर बनी राइजिंग मेन पाइपलाइन को बदलने के लिए 29.90 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। लंबे समय से पुरानी पाइपलाइन के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही थी, जिसे अब नई पाइपलाइन से बेहतर बनाया जाएगा।