सिरोही-जालोर को 300 करोड़ की सौगात: 430 किलोमीटर नई सड़कों का होगा निर्माण, सांसद लुंबाराम चौधरी ने किया शिलान्यास

सिरोही। राजस्थान के सिरोही और जालोर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 300 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस राशि से दोनों जिलों में सड़कों का जाल बिछाने से हजारों लोगों का आवागमन सुगम होगा। लोकसभा सांसद लुंबाराम चौधरी ने रेवदर तहसील की चार ग्राम पंचायतों में रविवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इसके बाद अंजनी माता मंदिर, गुलाबगंज में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित किया।