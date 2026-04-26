Rajasthan: एग्रो एलाइड फैक्टरी में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची, मची अफरा-तफरी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। आग की गंभीरता को देखते हुए बहरोड़, नीमराणा और आसपास के क्षेत्रों से कुल 7 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया। अग्निशमन अधिकारी अजय चौधरी के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने करीब दो से तीन घंटे तक लगातार प्रयास कर आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान टीम को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैक्टरी में रखी ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैल रही थी।