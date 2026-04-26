Rajasthan: राजस्थान में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, घर के पीछे बन रही थीं बंदूकें, भारी जखीरा बरामद

इसी दिन पुलिस ने एक अन्य कार्रवाई भी की। डीएसटी की सूचना पर बाप पुलिस ने आरोपी शकूर खां पुत्र फते खां, निवासी फते खां की ढाणी भड़ला के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक, पांच छर्रे और पांच टोपी सीसा बरामद किया। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी शकूर खां का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और चोरी के दो मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और अवैध हथियारों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।