Jodhpur Crime: अवैध हथियार के साथ कॉन्स्टेबल और LDC गिरफ्तार, पूर्व मंत्री का गनमैन भी रह चुका पुलिसकर्मी

वहीं दूसरी तरफ युवक ने साजिश के तहत खुद की कार लूटे जाने का मामला दर्ज कराया है। इस संबंध में जैसलमेर निवासी एक युवक ने जोधपुर के विवेक विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने अपने ही परिचित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित मिश्री खां (27) पुत्र निजाम खां, जो पेशे से ड्राइवर है, ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 मार्च को सुबह करीब 11:45 बजे उसके गांव के ही रहने वाले गुलाबसिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया। कॉल के दौरान आरोपी ने कहा कि उसे जोधपुर में जरूरी काम से जाना है, लेकिन उसके पास वाहन नहीं है। उसने तेल का खर्च उठाने का लालच देकर मिश्री खां को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया।