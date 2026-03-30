Jaipur News: जयपुर में देर रात बवाल, पुलिस के सामने गाड़ियों को फूंका, बुलाना पड़ा 4 थानों का जाप्ता

घटना की सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए सोडाला, शिप्रापथ और ज्योति नगर थाना पुलिस का जाप्ता भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर एसीपी सोडाला सुनील कुमार, महेश नगर थाना प्रभारी सुरेश कुमार, सोडाला थाना प्रभारी बलवीर सिंह कस्बा और शिप्रापथ थाना प्रभारी महेन्द्र सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस ठेके पर पहले भी कई बार अवैध रूप से देर रात तक शराब बेचने की शिकायत पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से समस्या बनी हुई है।