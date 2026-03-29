भू-जल स्तर बढ़ा भी, घटा भी; एक साल में 76% जगह ऊपर आया वाटर लेवल, चिंताः 24% जगह गिरावट,जानिए कहां क्या हाल

प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण के उपायों को अब भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। भूजल स्तर बढ़ाने में अब भी वर्षा जल पर ही निर्भरता प्रदेश में बरकरार है। हर साल लाखों लीटर वर्षा जल प्रदेश में व्यर्थ बहता है लेकिन सरकारी तंत्र की सक्रियता जल संरक्षण को लेकर महज फाइलों में नजर आती है।