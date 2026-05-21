पश्चिमी राजस्थान को रेलवे देगा बड़ी सौगात: अब जैसलमेर से सीधे जुड़ेगा गुजरात, फलोदी के विकास को मिलेगी रफ्तार

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका के माध्यम से सीमावर्ती फलोदी व जैसलमेर जिले में महानगरों की कनेक्टिविटी को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही है। जिसमें इस क्षेत्र में पर्यटन व औद्योगिक विकास को गति देने के लिए और स्थानीय नागरिकों को सुविधा देने के लिए महानगरों, धार्मिक स्थलों व विकसित राज्यों से रेल कनेक्टिविटी की मांग उठाई जा रही थी। रेलवे ने बहुप्रतिक्षित साबरमती एक्सप्रेस को जोधपुर से वाया फलोदी-जैसलमेर तक बढ़ाते हुए इसका शेड्यूल जारी करते हुए शुक्रवार को उद्घाटन स्पेशल व 23 मई से नियमित ट्रेन संचालित करने की स्वीकृति जारी कर दी, जिससे लोगों का एक बड़ी ट्रेन का इंतजार पूरा हो गया। आगे उम्मीद है कि हरिद्वार, वृन्दावन जैसे बड़े तीर्थ स्थलों तक नई रेल सेवा का इंतजार भी पूरा होगा।