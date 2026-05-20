20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Barmer: आर-पार की लड़ाई के मूड में रविंद्र सिंह भाटी, प्रशासन से वार्ता फिर विफल, पहले खुद पर डाल लिया था पेट्रोल

Ravindra Singh Bhati: बाड़मेर के गिरल लिग्नाइट माइंस में मजदूरों और ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रशासन के साथ वार्ता विफल होने के बाद आंदोलनकारियों ने अब संघर्ष और बड़ा करने की चेतावनी दी है।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

May 20, 2026

Ravindra Singh Bhati

प्रदर्शनकारियों से चर्चा करते रविंद्र सिंह भाटी। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। गिरल लिग्नाइट माइंस में श्रमिकों और ट्रक चालकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। मांगों को लेकर चल रहा धरना बुधवार को भी जारी रहा और प्रशासन के साथ हुई वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही। समाधान नहीं निकलने से आंदोलनकारी अब बड़े स्तर पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। मंगलवार को मजदूरों और ट्रक चालकों ने जनआक्रोश सभा आयोजित करने के बाद कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इस दौरान प्रशासन और आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया।

यह वीडियो भी देखें

प्रशासन ने अगले दिन फिर से बातचीत का भरोसा दिया था, मगर बुधवार को हुई चर्चा भी निष्फल रही। इसके बाद आंदोलनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिक, ट्रक चालक और ग्रामीण धरनास्थल पर डटे हुए हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी देर रात फिर से गिरल धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों के बीच मौजूद रहे।

ये हैं प्रमुख मांगें

आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में कंपनी से हटाए गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की पुनर्बहाली, सभी कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी व्यवस्था लागू करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है। इसके अलावा श्रमिकों को नियमानुसार वेतन, बोनस और अन्य सुविधाएं देने तथा श्रम कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग भी की जा रही है।

यह वीडियो भी देखें

कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था

गौरतलब है कि मंगलवार को गिरल लिग्नाइट माइंस में आयोजित मजदूर महासम्मेलन और आक्रोश सभा के बाद हजारों मजदूरों और ट्रक चालकों ने कलक्ट्रेट की ओर कूच किया था। इसी दौरान कलक्ट्रेट परिसर में अचानक हंगामा मच गया, जब विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी और उन्हें काबू में किया।

इस घटनाक्रम के दौरान विधायक भाटी भावुक और आक्रोशित नजर आए। वे लगातार कहते रहे, “मुझे मारो, मजदूरों को मत मारो।” अचानक हुए घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बाद में पुलिस अधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें संभाला और कलक्ट्रेट परिसर के भीतर ले गए।

ये भी पढ़ें

Ravindra Singh Bhati: छात्र राजनीति से पेट्रोल कांड तक, जानिए कब-कब सुर्खियों में रहे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी
बाड़मेर
Ravindra Singh Bhati today news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 May 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: आर-पार की लड़ाई के मूड में रविंद्र सिंह भाटी, प्रशासन से वार्ता फिर विफल, पहले खुद पर डाल लिया था पेट्रोल

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर में ऑनलाइन गेमिंग विवाद में व्यापारी पर जानलेवा हमला, हॉकी-लोहे के पाइप से पीटकर तोड़े पैर

businessman attack Barmer
बाड़मेर

Balotra Petrol Pump: पेट्रोल खत्म होने की अफवाह से बालोतरा में अफरा-तफरी, सड़क तक लगी कतारें

Balotra vehicle rush for petrol
बाड़मेर

Rajasthan Politics: खुद पर पेट्रोल छिड़कने वाले MLA रविंद्र सिंह भाटी के 'सपोर्ट' में कांग्रेस! BJP सरकार पर हमलावर

Ravindra Bhati Petrol Controversy
बाड़मेर

4 घंटे चली वार्ता बेनतीजा, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा- पहले ठेकेदार को सामने बुलाओ, फिर लिखित में दो भरोसा

Ravindra Singh Bhati news update
बाड़मेर

Ravindra Singh Bhati: छात्र राजनीति से पेट्रोल कांड तक, जानिए कब-कब सुर्खियों में रहे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

Ravindra Singh Bhati today news
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.