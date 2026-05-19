गिरल माइंस आंदोलन ने लिया उग्र मोड़, 10 प्वाइंट में समझें क्यों भड़के रविन्द्र सिंह भाटी और खुद पर डाला पेट्रोल

बाड़मेर। गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय लोगों को रोजगार, खनन प्रभावित गांवों में विकास कार्य और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले करीब 38 दिनों से चल रहा आंदोलन मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया, जब शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी ने बाड़मेर कलक्ट्रेट परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। लंबे समय से प्रशासन और कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से मजदूरों और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। विधायक भाटी लगातार धरनास्थल पर मौजूद रहकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इसी अनदेखी के विरोध में उनका आक्रोश खुलकर सामने आया।