राजस्थान में खाकी का ‘फील्ड फ्रंट’ कमजोर! नफरी की कमी का जानें चौंकाने वाला खुलासा

संयुक्त राष्ट्र के मानकों के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि देश में बीपीआरडी के अनुसार केवल 153 उपलब्ध हैं। राजस्थान में 2024 के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या मात्र 119 प्रति लाख है। पुलिस बल की इस कमी को शीघ्र दूर करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा असर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था पर पड़ता है। अधिक कार्यभार से पुलिसकर्मी तनावग्रस्त हो रहे हैं, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होती है। सभी स्तरों पर भर्ती बढ़ाने के साथ आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण भी जरूरी है।