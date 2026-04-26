Jodhpur News: ACP ऑफिस पर पत्थरों की ‘बारिश’ से मचा हड़कंप, छज्जा-दरवाजा टूटा, फर्श पर गहरे गड्ढे

एसीपी कार्यालय के पीछे स्थित प्लॉट में मौजूद पहाड़ी को हटाने के लिए ठेकेदार ने ब्लास्टिंग करवाई, लेकिन इस दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गई। इसी लापरवाही के चलते एसीपी कार्यालय को भारी नुकसान हुआ। हैरानी की बात यह रही कि अवैध ब्लास्टिंग के दौरान किसी प्रकार का भय भी नजर नहीं आया। घटना के बाद मौके पर काम कर रहे मजदूर भी वहां से भाग निकले। प्लॉट मालिक का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।