Rajasthan Accident: राजस्थान में तेज रफ्तार कार का कहर, परिवार को कुचला, मां और दो बेटों की दर्दनाक मौत

पुलिस के अनुसार शिवगंज वेरा जेतपुरा हाल भटाणा निवासी छैल कुंवर (45), पत्नी पुरण सिंह राजपूत, अपने पुत्र श्रीपाल सिंह (20), विपुल (13) और बेटी मनीषा कुंवर (12) के साथ मोटरसाइकिल पर भटाणा से गुजरात के वावदरा जा रही थीं। इसी दौरान पादर जोगियों का धोरा गोगाजी थान के पास पीछे से तेज गति और लापरवाही से आ रही कार, जिसे पंकज कुमार कोली चला रहा था, ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बाइक सवारों को रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसे में चारों गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके शरीर पर गंभीर चोटें आईं।