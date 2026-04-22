​​​​​Jodhpur Crime: मरीज की चल रही थी सर्जरी, इमरजेंसी थिएटर में घुस गए बदमाश, नर्सिंगकर्मियों को पीटा, अफरा-तफरी मची

जोधपुर। आपसी लेनदेन और नौकरी से हटाए जाने से नाराज एक स्वीपर अपने 3-4 साथियों के साथ महात्मा गांधी अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर (ओटी) में घुस गया और नर्सिंगकर्मियों से मारपीट कर दी। उसकी रंजिश उसकी जगह नियुक्त किए गए एक अन्य स्वीपर से थी। दोनों के बीच पहले भी ओटी के बाहर झगड़ा हुआ था। देर रात ओटी में अचानक हुए इस घटनाक्रम से अफरा-तफरी मच गई। चिकित्सकों और नर्सिंगकर्मियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल की नर्सिंग एसोसिएशन ने भी नाराजगी जताई है।