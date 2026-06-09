Jodhpur News: बीकानेर में प्रसूताओं की किडनी खराब, जोधपुर से 7 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम जांच के लिए रवाना

यह टीम बीकानेर में प्रसूताओं की स्वास्थ्य स्थिति, उपचार प्रक्रिया और किडनी संबंधी जटिलताओं के संभावित कारणों का अध्ययन करेगी। विभाग यह जानने का प्रयास करेगा कि प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद महिलाओं में इस प्रकार की समस्याएं किन परिस्थितियों में उत्पन्न हो रही हैं। इधर, जोधपुर में अब तक प्रसूता की किडनी खराब होने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ा दी है। मेटरनल डेथ ऑडिट और गंभीर मामलों की समीक्षा को लेकर सभी विभागाध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।