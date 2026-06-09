जोधपुर: 3 दवाओं के सैंपल फेल, एंटीबायोटिक से हार्ट अटैक की दवा तक शामिल

जोधपुर: आम मरीजों के इलाज में रोजाना इस्तेमाल होने वाली तीन बेहद जरूरी दवाओं के सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त (फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नर) ने इस जांच रिपोर्ट के बाद सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने इन दवाओं के प्रभावित बैच को मानक गुणवत्ता (स्टैंडर्ड क्वालिटी) के अनुरूप नहीं पाया है और इन्हें बाजार से हटाने व आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।