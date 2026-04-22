School Timing Change: झुलसाती गर्मी के बीच जयपुर कलक्टर का बड़ा फैसला, बच्चों को राहत, स्कूल टाइमिंग बदली

राजधानी जयपुर में भी गर्मी का असर साफ नजर आ रहा है। दिनभर तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह से ही तेज धूप निकलने लगी है और दोपहर तक हालात और ज्यादा कठिन हो जाते हैं। रात के समय भी अब गर्मी का अहसास बना रहता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिले तेज गर्मी की चपेट में रहेंगे। भरतपुर, धौलपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर और श्रीगंगानगर में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहने की संभावना है। ऐसे हालात को देखते हुए प्रशासन का स्कूल समय बदलने का निर्णय राहत भरा माना जा रहा है। इससे बच्चों को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाने में मदद मिलेगी और अभिभावकों को भी कुछ हद तक चिंता से राहत मिलेगी।