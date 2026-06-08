Rajasthan Panchayat Election 2026: क्या फिर टलेगी चुनाव तारीख? 31 जुलाई की डेडलाइन के बीच ये आया लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान में स्थानीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कानूनी बाध्यताओं और प्रशासनिक लाचारी के बीच एक बड़ा अंतर्विरोध खड़ा हो गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने 22 मई 2026 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आगामी 31 जुलाई 2026 से पहले हर हाल में पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। कोर्ट ने सरकार की उस मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया था जिसमें दिसंबर 2026 तक का समय मांगा गया था। लेकिन हाई कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद भी धरातल पर पिछले 48 घंटों में जो प्रशासनिक सुगबुगाहट सामने आई है, वह इशारा कर रही है कि चुनाव अपने तय समय पर होना लगभग मुश्किल सा लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक मशीनरी द्वारा समय पर होमवर्क पूरा न कर पाना और राज्य निर्वाचन आयोग के पास अंतिम आरक्षण सूचियों का न पहुंचना है। इस स्थिति ने न केवल प्रदेश के लाखों भावी प्रत्याशियों बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर भी अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है।