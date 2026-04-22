BJP के इस नेता पर हमला, लाठी-सरियों से तोड़े हाथ-पैर, कार से मारी टक्कर, अलवर में 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

निजी अस्पताल में इलाज करवाते थानागाजी पूर्व पार्षद कपिल मीना (फोटो: पत्रिका)
Alwar BJP Ex-Councillor Kapil Meena Attack: अलवर में बीजेपी के पूर्व पार्षद और नगरपालिका वार्ड-1 के नेता कपिल मीना (33) पुत्र राजेंद्र मीना के साथ 20 अप्रेल को एक संगीन मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें उनके हाथ-पैर तोड़ दिए गए और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं।
घटना के संबंध में कपिल के चाचा महेंद्र मीना ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि उनके परिचित कृष्ण बलाई की नवल सिंह गढ़ी में जमीन है, जिसे वे बेचना चाहते थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे एक फोन आया कि किसी पार्टी को जमीन दिखाना है।
कपिल मीना ने तुरंत जमीन के मालिक कृष्ण बलाई को फोन किया और उन्हें बुलाकर बाइक पर नारायणपुर रोड की ओर निकल पड़े, ताकि जमीन का निरीक्षण कराया जा सके।
रास्ते में ईंट भट्टे से पहले नाले के ऊपर अचानक एक कार ने कपिल की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद कार सवार लोगों ने लाठियों और सरियों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके हाथ और पैर तोड़ दिए। हमलावरों ने हवाई फायरिंग भी की, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए ।
पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी आरोपी एक ही कार में सवार थे और उनके चेहरे ढंके हुए थे, जिससे उनकी पहचान करना कठिन हो गया । इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया और छह लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई ।
कपिल मीना को गंभीर चोटों के कारण शाहपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका पहला ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दूसरा ऑपरेशन बुधवार को किया जाना है । घटना ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है बल्कि स्थानीय जनता में भी सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है । प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं । पुलिस द्वारा आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार जांच जारी है ।
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