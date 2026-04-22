BJP के इस नेता पर हमला, लाठी-सरियों से तोड़े हाथ-पैर, कार से मारी टक्कर, अलवर में 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

कपिल मीना को गंभीर चोटों के कारण शाहपुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका पहला ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और दूसरा ऑपरेशन बुधवार को किया जाना है । घटना ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा की है बल्कि स्थानीय जनता में भी सुरक्षा के प्रति चिंता बढ़ा दी है । प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं । पुलिस द्वारा आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार जांच जारी है ।