पुलिस थाने में सूचना दिए बिना नहीं दे सकेंगे किराए पर मकान, जैसलमेर SP ने जारी किया आदेश

पुलिस प्रशासन का कहना है कि जैसलमेर जिले में तेजी से नई कॉलोनियों का विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपराधिक और असामाजिक तत्वों के साथ-साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा किराएदार के रूप में छिपने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।