अलवर में IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 2 गिरफ्तार, पुलिस को देख छत से कूदे

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर पुलिस टीम ने संदिग्धों के संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आखिरकार मुख्य संदिग्ध मुकुल उर्फ मोंटू को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की और मौके से बरामद किए गए मोबाइल व लैपटॉप को साइबर एक्सपर्ट की मदद से अनलॉक किया, तो पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए।



लैपटॉप के डेटा की जांच करने पर उसमें आईपीएल की मशहूर टीमों चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच हुए मैचों पर हजारों रुपये के ऑनलाइन सट्टे का लाइव रिकॉर्ड मिला। इसके साथ ही लैपटॉप के अंदर कुल 1 लाख 12 हजार 854 रुपये के ऑनलाइन सट्टे के लेन-देन और संचालन का पूरा हिसाब-किताब पाया गया।