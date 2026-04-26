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Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन 15 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

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जयपुर

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Anil Prajapat

Apr 26, 2026

Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। तेज गर्मी, उमस और हीटवेव से जूझ रहे राजस्थान के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। शनिवार दोपहर बाद सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण सीकर, माउंट आबू, नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली। इसी बीच अब मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 3 दिन 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है।

मौसम विभाग ने आज श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, रविवार को 16 शहरों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। जिनमें अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, नागौर और फलौदी जिले शामिल है।

सीजन में पहली बार 46 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

इससे पहले राजस्थान में शनिवार को इस सीजन में पहली बार पारा 46 डिग्री के करीब पहुंचा है। सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के 25 शहराें में दिन का तापमान 41 डिग्री से अधिक पहुंच गया। मौसम केन्द्र के अनुसार छह शहरों में दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार शनिवार को झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलोदी, श्रीगंगानगर में लू चली।

जानें अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम?

पश्चिमी विक्षोभ का असर से प्रदेश में मेघगर्जन, धूलभरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी या बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिन तक 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के चलते लोगों को चिलचिलाती धूप व गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। साथ ही तापमान में गिरावट की संभावना है।

27 अप्रेल: मौसम केंद्र जयपुर ने सोमवार को प्रदेश के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

28 अप्रेल: मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, फलौदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ ही 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

29 अप्रेल: मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, सवाईमाधोपुर, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में मेघगर्जन और व्रजपात के साथ ही 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।

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Updated on:

26 Apr 2026 12:49 pm

Published on:

26 Apr 2026 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी

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