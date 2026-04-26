Rajasthan Rain: राजस्थान में फिर करवट लेगा मौसम, अगले 3 दिन 15 से ज्यादा जिलों में बारिश की चेतावनी

इससे पहले राजस्थान में शनिवार को इस सीजन में पहली बार पारा 46 डिग्री के करीब पहुंचा है। सबसे अधिक दिन का तापमान बाड़मेर में 45.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा राज्य के 25 शहराें में दिन का तापमान 41 डिग्री से अधिक पहुंच गया। मौसम केन्द्र के अनुसार छह शहरों में दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम केन्द्र के अनुसार शनिवार को झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, नागौर, फलोदी, श्रीगंगानगर में लू चली।