मौसम ने ली करवट! राजस्थान के 16 जिलों में येलो अलर्ट, 30-40 किमी तेज हवाएं और आकाशीय बिजली

मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर रहने, खुले स्थानों से दूर रहने और पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने को कहा गया है। साथ ही किसानों और आमजन को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, एक तरफ जहां तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी परेशान करेगी, वहीं बीच-बीच में आंधी और बारिश से राहत भी मिल सकती है। ऐसे में बदलते मौसम के इस दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। अगले कुछ घंटों तक यह मौसम गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जिसके बाद धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने की संभावना है।