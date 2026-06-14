पत्रिका पड़ताल: बड़ी चौपड़ से चांदी की टकसाल तक 800 मीटर में 11 पटाखा शॉप, एक चिंगारी बन सकती है बड़े हादसे की वजह

नियम कहते हैं कि स्कूल, अस्पताल और आबादी से 50 मीटर दूरी जरूरी है। बड़ी चौपड से चांदी की टकसाल के बीच ही करीब 800 मीटर में 11 से अधिक पटाखा शॉप हैं। परकोटे के पटाखा प्रतिष्ठानों के गोदाम भी आबादी क्षेत्र में ही हैं। खोह नागोरियान हादसे के बाद भी प्रशासन का ध्यान बाहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, जबकि परकोटे के भीतर एक चिंगारी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।