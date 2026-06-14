Jaipur Death Case: जयपुर में रिंग रोड से कूदा युवक, मौके पर ही मौत; FSL टीम ने जुटाए साक्ष्य

जानकारी के मुताबिक कपूरवाला अंडरपास रिंग रोड पर सुबह करीब 9.30 बजे युवक आकर खड़ा हुआ। कुछ देर रुकने के बाद युवक ने रिंग रोड छलांग लगा दी। ऊंचाई से गिरने के कारण युवक का सिर फट गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। राह चलते लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मृतक की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर युवक ने खुदकुशी क्यों की?