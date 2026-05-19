Alwar Rape: जीजा ने प्रेग्नेंट साली के साथ जबरन बनाए संबंध, अगले दिन हुई बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में भर्ती

आरोप है कि 14 अप्रेल 2026 की रात पीड़िता का पति घर से बाहर गया हुआ था। वह कमरे में अकेली थी। इसी दौरान उसके जीजा ने कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों को दी। आरोप है कि इसके बाद परिवार के कई लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाद में पीड़िता का भाई अपनी बहनों से मिलने पहुंचा, तो उसके साथ भी मारपीट की गई।