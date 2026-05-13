जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस कंट्रोल रुम को फोन कर दी सूचना

SMS Hospital Bomb Threat: राजस्थान में सरकारी भवनों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला नहीं थम रहा है। बुधवार को जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। अज्ञात शख्स ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वायड मौके पर पहुंचे और अस्पताल परिसर के चप्पे चप्पे की गहन तलाशी शुरू की गई। ​सिविल डिफेंस टीम भी मौके पर पहुंची।