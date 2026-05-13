Jaipur Bomb Blast: 4 साल 11 महीने कोमा में रहीं जयपुर की सुशीला, बम धमाकों की बरसी पर रुला देगी ये दर्दभरी दास्तां

Human Angle Story Of Jaipur Bomb Blast: जयपुर में सिलसिलेवार 8 बम धमाकों की 13 मई 2008 की वह रात शायद ही कोई भूला होगा। इस मामले में दिसंबर 2019 में जयपुर की बम विस्फोट मामलों की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाईकोर्ट ने 2023 में रद्द कर दिया। इसे पहले बम धमाके में जान गंवाने वालों के परिजनों व बाद में राज्य सरकार ने अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को सशर्त जमानत दी।