Patrika PropEx 2026: मेट्रो फेज-2 की आहट, जगतपुरा-टोंक रोड बने निवेश के नए हॉटस्पॉट, प्रॉपर्टी एक्सपो 16-17 मई को

Patrika Property Expo PropEx-2026: राजधानी जयपुर का रियल एस्टेट अब शहर के पारंपरिक इलाकों से निकलकर नए विकास कॉरिडोर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रस्तावित मेट्रो फेज-2, बेहतर रोड कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर ने जगतपुरा, शिवदासपुरा और टोंक रोड क्षेत्र को निवेश और आवास के लिहाज से सबसे चर्चित लोकेशन में शामिल कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका की ओर से 16 और 17 मई को होटल द ललिल, मालवीय नगर में दो दिवसीय प्रॉपर्टी एक्सपो ‘प्रोपेक्स’ आयोजित किया जा रहा है।