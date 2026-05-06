Road Infrastructure: औद्योगिक कनेक्टिविटी को बूस्ट, 290 करोड़ से 205 किमी सड़कों का होगा कायाकल्प

रीको और पीडब्ल्यूडी की यह संयुक्त पहल राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। बेहतर सड़कों से न केवल उद्योगों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि परिवहन लागत और समय में भी कमी आएगी। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। खास बात यह है कि कोस्ट-शेयरिंग मॉडल से सरकार के संसाधनों का संतुलित उपयोग होगा। यदि यह परियोजना समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरी होती है, तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।