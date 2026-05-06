Railway Crossing Closed: घर से निकलने से पहले जान लें, जयपुर में 7 मई को बंद रहेगा यह रेलवे फाटक

Traffic Alert Jaipur: जयपुर. जयपुर में गुरुवार को यातायात प्रभावित रहेगा, क्योंकि रेलपथ मरम्मत कार्य के चलते समपार फाटक संख्या-214 (सीबीआई फाटक) को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार खातीपुरा और जगतपुरा स्टेशनों के मध्य स्थित यह फाटक 7 मई 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूरी तरह बंद रहेगा।