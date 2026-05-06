Panku-Bannu Controversy: कॉमेडियन पंकू-बन्नू विवाद में आया नया मोड़, बनवारीलाल ने साझा किया भावुक वीडियो, यूजर्स को दी चुनौती

बनवारीलाल ने अपने वीडियो में कहा कि मैं अपना पक्ष सबूतों के साथ रखूंगा। अगर बन्नू की गलती निकले तो आपकी जूती और मेरा सिर। वह जीरो था, बीड़ी भी मांगकर पीता था, आज भगवान ने उसे खड़ा किया है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सिर्फ एक पक्ष सुनकर यह मत कहो कि वह ऐसा है। जिसने मेरे साथ अन्याय किया, आज वही कह रहे हैं कि बनवारी ऐसा है। मेरा खुद का चैनल उड़ा दिया गया। अब मैं न्याय के साथ अपना पक्ष रखूंगा।