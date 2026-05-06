Rajasthan News : रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर बनाएंगे सड़कें, उद्योगों को मिलेगा सीधा फायदा

RIICO PWD road development Rajasthan : जयपुर। औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने एक बड़ा कदम उठाया है। औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने और परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मिलकर 38 सड़कों का विकास करेंगे। कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर होने वाले इस काम में दोनों विभाग बराबर की हिस्सेदारी निभाएंगे, जिससे उद्योगों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।