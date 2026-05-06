Opinion – रवीन्द्रनाथ टैगोर: नवजागरण की चेतना और मानवता का स्वर

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत की खोज की तरह मनुष्य में मानवता की खोज का काम किया था। यह वह समय था जब दुनिया में दो विश्वयुद्ध नहीं हुए थे और औद्योगिकीकरण का युग भी नहीं आया था तथा एडम स्मिथ की 'वेल्थ ऑफ नेशन्स', महात्मा गांधी की 'हिंद स्वराज' अथवा कार्ल माक्र्स की 'कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' जैसी पुस्तकें भी सामने नहीं थीं। यह ऐसा समय था जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म ही नहीं हुआ था और अमरीका, फ्रांस रूस तथा चीन जैसे देशों में जनक्रांतियां जन्म ले रही थीं और पुनर्जागरण का ताना-बाना बुना जा रहा था। इस दौर में भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आधार कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता ही थी, जो अध्यात्म, प्रकृति और मनुष्य के बीच लोक-परलोक की दिशा बनाती थीं। इसी समय 1913 में साहित्य के लिए पहला नोबेल पुरस्कार रवीन्द्रनाथ टैगोर को उनकी कृति 'गीतांजलि' पर मिला था। अंग्रेजी के महान कवि डब्ल्यू. बी. यीट्स ने इसके अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना लिखी थी और पूरा पश्चिम इस काव्य पर चकित था।