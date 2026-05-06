RGHS: राजस्थान में आरजीएचएस में 7200 करोड़ का भुगतान, मरीजों को मिल रही लगातार चिकित्सा सुविधाएं

आरजीएचएस योजना के तहत पिछले दो वर्षों में करीब 7200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें अस्पतालों को 4000 करोड़ रुपये से अधिक और फार्मेसी स्टोर्स को 3200 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दी गई है। अप्रैल 2026 में लगभग 300 करोड़ और मई में अब तक 150 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। सरकार का फोकस बकाया भुगतान को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने पर है, जिससे अस्पतालों और दवा विक्रेताओं का भरोसा बना रहे और सेवाएं प्रभावित न हों।