Rajasthan Weather Update: फिर बढ़ेगी तपिश, हीटवेव का अलर्ट, बारिश का दौर पड़ेगा कमजोर

आगामी 3-4 दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में आंधी-बारिश की गतिविधियों में कमी आना संभव है। हालांकि, उत्तर-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मध्यम दर्जे की आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री बढ़ोतरी होने व हीट वेव का दौर शुरू होने की संभावना है। 8 से 11 मई के दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45-46 डिग्री दर्ज होने की संभावना है।