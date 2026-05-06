Bus Terminal: राजस्थान में 9 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं

Smart Bus Port: जयपुर. राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के बस टर्मिनलों के व्यापक पुनर्विकास का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश की परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है।