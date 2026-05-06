थर-थर कांपी जिंदगी…जयपुर में SUV ने बोनट में फंसी स्कूटी सवार को 25 फीट तक घसीटा, महिला वेंटिलेटर पर

पुलिस के अनुसार, विजय पथ निवासी नेहा श्रीवास्तव (35) मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे स्कूटी से बाजार जा रही थीं। एसबीआई बैंक के सामने कट से टर्न लेते समय तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। नेहा स्कूटी सहित एसयूवी के आगे बोनट में फंस गई और वाहन उन्हें सड़क पर करीब 25 फीट तक घसीटता ले गया।