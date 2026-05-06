Jaipur News: 106 फीट चौड़ा होगा जयपुर का करतारपुरा नाला, बरसात का डर होगा खत्म, 150 करोड़ की लागत से जेडीए करेगा विकसित

न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी व न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने मंगलवार को राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की 8 वर्ष पुरानी जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कोर्ट को बताया कि नाले की चौड़ाई 32.60 मीटर निर्धारित की गई है। जल निकासी, जल संचयन और जल की स्वच्छता सहित अन्य काम जेडीए करेगा। कोर्ट ने इस पीएआइएल को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकरण में जेडीए के प्लान से याचिकाकर्ता भी संतुष्ट है, ऐसे में याचिका पर सुनवाई जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।