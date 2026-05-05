भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 4 लाख की रिश्वत लेते एक्सईएन और दो ठेकेदार रंगे हाथ गिरफ्तार

एसीबी की प्रथम चौकी को जयपुर मुख्यालय से सूचना मिली थी कि अधिशासी अभियंता शहजाद मोहम्मद ठेकेदारों से टेंडर जारी करने और बिल भुगतान के बदले रिश्वत की मांग कर रहा है। बताया गया कि यह राशि वह अपने साथ-साथ अधीक्षण अभियंता खेमचंद मीणा के लिए भी एकत्र कर रहा था। सूचना की पुष्टि के लिए एसीबी ने गुप्त रूप से निगरानी शुरू की और संबंधित मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लिया।