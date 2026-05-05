Rajsamand Accident: जागरण से लौट रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला, बनास नदी में टेम्पो पलटा, 9 लोग घायल

जानकारी के अनुसार, जीतावास निवासी लौहार परिवार के सदस्य चोकड़ी गांव स्थित देवता के यहां आयोजित रात्रि जागरण में शामिल होने गए थे। सोमवार रात जागरण के बाद मंगलवार को प्रसादी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाग लेने के बाद सभी लोग टेम्पो में सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे, जब वाहन रेलमगरा से जीतावास की ओर जा रहा था, तभी अचानक मधुमक्खियों का झुंड टेम्पो में घुस आया।