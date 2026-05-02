Rajasthan: श्रीनाथजी मंदिर के पास मिला हथियारों का जखीरा, 9,228 तलवारें जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार

पहली कार्रवाई भंगार के गोदाम में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि उपली ओडन क्षेत्र में एक भंगार के गोदाम के कमरे में अवैध रूप से तलवारों का भंडारण किया जा रहा है। गोदाम में तलवारों को धार देने और बनाने का काम भी चल रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान गोदाम में बड़ी संख्या में धारदार व बिना धार वाली तलवारें पाई गईं। मौके पर मौजूद अजय सिगलीगर एवं सोनू सुथार से तलवारों के भंडारण व निर्माण संबंधी लाइसेंस या अनुमति के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।